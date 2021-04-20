Богота, , 11:56 — REGNUM Первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чхве Чжон Гон, находящийся в турне по Латинской Америке, провел 19 апреля встречу с замглавой МИД Колумбии Франсиско Эчеверри, с которым обсудил пути расширения сотрудничества в таких областях, как инвестиции, здравоохранение, наука и технологии. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Также южнокорейский дипломат провёл встречи с вице-президентом Колумбии Мартой Люсией Рамирес и главой МИД Клаудией Блум, с которыми обсудил практические аспекты сотрудничества в цифровой и экологической сферах, а также тему сброса загрязнённой воды с АЭС «Фукусима-1».

Известно, что Чхве Чжон Гон вернётся в Южную Корею 26 апреля после посещения Коста-Рики и Мексики.

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