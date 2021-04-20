Сидней, Австралия, , 11:51 — REGNUM Некоторые формы ранней деменции связаны с потерей удовлетворения от жизни. Об этом свидетельствует новое исследование, проведённое специалистами из Университета Сиднея и Университета Нового Южного Уэльса в Австралии, сообщает Science Alert.

Отмечается, что потеря способности испытывать удовольствие, известное как ангедония, вызвана атрофией нервных клеток мозга, связанных с работой системы вознаграждения. Это распространённый симптом при психических расстройствах, таких обсессивно-компульсивное расстройство и депрессией, с которой часто путают раннюю деменцию.

Поэтому учёные решили исследовать связь между ангедонией и типами деменции, и, как они утверждают, такая работа проводится впервые.

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«Большая часть человеческого опыта мотивируется стремлением испытать удовольствие, но мы часто принимаем эту способность как должное, — поясняет нейробиолог Муиранн Айриш из Университета Сиднея. — Но подумайте, каково это — потерять способность наслаждаться простыми радостями жизни. Это имеет серьёзные последствия для благополучия людей, страдающих этими нейродегенеративными расстройствами».

В ходе исследования учёные оценили 121 пациента с различными формами деменции, чтобы определить, кто с большей вероятностью страдает от клинического симптома ангедонии.

Как выяснилось, у страдающих лобно-височной деменцией ангедония проявлялась гораздо чаще, чем у остальных групп пациентов, включая людей с болезнью Альцгеймера. При этом изменения, связанные с потерей чувства удовлетворения при деменции, отличались от выявленных при депрессии и апатии.

Авторы исследования надеются, что новые результаты помогут врачам точнее ставить диагнозы и своевременно бороться со слабоумием.