Москва, , 11:56 — REGNUM Фронтальную атаку против РФ ведут её противники из западных стран. Об этом замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил 20 апреля в ходе общего собрания членов Российской академии наук.

Он отметил значение научной дипломатии, без которой позиции России в мире были бы гораздо слабее. Такая дипломатия особенно важна сейчас, подчеркнул он, «в условиях фронтальной атаки» на Российское государство.

Такую атаку ведут противники Москвы, в том числе «на так называемом историческом Западе», пояснил дипломат и добавил, что России важно сохранять интеллектуальное лидерство.

Как сообщало ИА REGNUM, в последнее время отношения России с западными странами серьёзно обострились. Произошёл ряд дипломатических скандалов, резкие высказывания в адрес руководства РФ прозвучали из уст президента США.

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