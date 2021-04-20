Владикавказ, , 11:50 — REGNUM В Северной Осетии утонул в ванной ребенок. Мать девятимесячного малыша оставила его без присмотра. По данному факту было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, фигурантом которого стала женщина, сообщили 20 апреля в пресс-службе СКР по региону.

Инцидент произошел в январе 2021 года. Позже выяснилось, что в наполненной водой ванне, кроме девятимесячного мальчика, находилась еще двухлетняя девочка. Ребенок был оставлен матерью в опасном для жизни и здоровья состоянии, к тому же из-за возраста девочка не имела возможности принять меры к самосохранению.

Следователи возбудили еще одно уголовное дело в отношении нерадивой матери, которая оставила детей, разговаривая по телефону в другой комнате. На этот раз статья УК РФ, по которой обвиняют мать, называется «Оставление в опасности». Расследование обоих уголовных дел находится на контроле прокуратуры Дигорского района республики.

Читайте также: В Северной Осетии ребенок утонул в ванне, пока мать говорила по телефону