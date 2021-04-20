Краснодар, , 11:49 — REGNUM В Краснодарском крае подтверждено 99 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 20 апреля в региональном оперативном штабе. Накануне, 19 апреля, сообщалось о 101 новом пациенте с ковидом.

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«В Краснодаре коронавирус обнаружили у 28 человек, в Тихорецком районе — у 15, в Анапе — у восьми, в Сочи и Выселковском районе — у шести, в Геленджике и Крыловском районе — у пяти, в Новороссийске и Белоглинском районе — у трёх», — уточнили в оперштабе.

На 20 апреля в Краснодарском крае в общей сложности подтверждено 44 472 случая заражения коронавирусом, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 783,6. Выздоровели из общего числа заболевших 39 068 пациентов, скончались 2 556 ковид-пациентов.

Лечение в стационарах продолжают 1318 человек с COVID-19, 68 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, ещё трое на ЭКМО.