Ростов-на-Дону, , 11:47 — REGNUM В Ростовской области жертвами коронавируса стали ещё 14 пациентов, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 20 апреля.

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались пять женщин в возрасте от 66 до 80 лет и девять мужчин в возрасте от 47 до 89 лет. Все пациенты страдали несколькими хроническими заболеваниями.

За весь период пандемии в Ростовской области жертвами COVID-19 стали 3 929 пациентов.

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