Чебоксары, , 12:00 — REGNUM В Чувашии суточное число выписанных после выздоровления от COVID-19 составило 44 человека. Данные об этом появились на сайте оперативного штаба России.

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По информации на 20 апреля, всего в Чувашии официально подтверждены 23 676 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки 46 новых случаев.

Вылечились 21 569 человек, из них за последние сутки победили болезнь 44 пациента. Диагноз COVID-19 официально поставлен 784 пациентам.

Также в Чувашии умерли за сутки пять пациентов с коронавирусом. Всего от COVID-19 в республике скончались 1323 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, разработанные Роспотребнадзором для российских школ правила профилактики распространения коронавирусной инфекции позволили избежать распространения SARS-CoV-2 среди детей и подростков.

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