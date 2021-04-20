Санкт-Петербург, , 11:47 — REGNUM Молодые блогеры и журналисты, участвовавшие в XV Международном медиафоруме «Диалог культур», получили возможность присоединиться к проекту «Серебряное ожерелье России». Для них состоялся «Один день в России», который позволил познакомиться с тремя городамиСеверо-Западного федерального округа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Санкт-Петербург, Дворцовая площадь, Эрмитаж Марина Захарова © ИА REGNUM

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Напомним, что «Серебряное ожерелье России» объединяет 11 субъектов: Санкт-Петербург, Ленинградскую, Архангельскую, Вологодскую, Калининградскую, Мурманскую, Псковскую, Новгородскую области, Республики Карелия и Коми и Ненецкий автономный округ.

В рамках выездного дня медиафорума создавали свои репортажи о Пскове, Выборге и Великом Новгороде. В Выборге они нашли самый старый дом в России, в Пскове посетили главные достопримечательности и Псково-Печерский мужской монастырь, в Великом Новгороде узнали об уроженце города композиторе Сергее Рахманинове и старинных новгородских храмах.

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Напомним, что «Диалог культур» в 15-й раз прошел в Эрмитаже. Как сообщало ИА REGNUM, в этом году из-за эпидемиологической обстановки форум состоялся в гибридном формате: очно и дистанционно. «Только объективный журналистский взгляд, свободный от стереотипов, существующих в медиапространстве некоторых европейских стран, позволяет преодолевать негатив в отношениях между представителями разных культур. Не воображение, а реальное видение ситуации помогает в понимании друг друга. Когда наблюдаешь воочию результат сотрудничества участников «Диалога культур», понимаешь: так, через постепенное разрушение барьеров в общении, рождается единое евразийское медиапространство», — отметил организатор форума, секретарь Союза журналистов России Ашот Джазоян.