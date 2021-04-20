Санкт-Петербург, , 12:00 — REGNUM В Санкт-Петербурге заболеваемость гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) по-прежнему находится на неэпидемическом уровне. При этом на 15-й неделе 2021 года (с 12 по 18 апреля) года наблюдалось снижение заболеваемости во всех возрастных группах. Об этом 20 апреля сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ, как всего населения, так и во всех возрастных группах, ниже недельных эпидемических порогов, в том числе всего населения — на 25,4%, взрослого населения — на 14,8%, детей до двух лет — на 46,0%, детей трех-шести лет — на 39,7%, детей 7−14 лет — на 29,4%. Количество госпитализированных больных с такими диагнозами ниже на 16,2%, чем на предыдущей неделе.

«Заболеваемость обусловлена в основном респираторными вирусами не гриппозной этиологии (вирусы парагриппа, рино и другие респираторные вирусы), случаев гриппа не зарегистрировано, — пояснил в управлении. — Групповых заболеваний ОРВИ не зарегистрировано».

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