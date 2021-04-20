Санкт-Петербург, , 11:45 — REGNUM За последние сутки в коронавирусных стационарах Петербурга скончались 35 пациентов. Это на девять летальных случаев больше, чем сутками ранее, сообщили 20 апреля в федеральном оперштабе. Суточное число умерших в этом месяце было больше только 3 и 7 апреля (по 36 случаев).

Машина скорой помощи у больницы им. Боткина в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

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Петербург остается на втором месте по общей и суточной смертности от COVID-19 среди регионов РФ, после Москвы. Всего непосредственными жертвами ковида в Северной столице стали 12 872 человека. Летальность болезни составляет 3,15% (в Москве — 1,66%).

Также за минувшие сутки в Петербурге выявлено 687 новых случаев заражения коронавирусом. Это на пять случаев меньше, чем в предыдущие сутки. Общее число заразившихся с начала пандемии составляет в городе на Неве 408 699 человек. Из числа заболевших ковидом выздоровели 364 729 человек, в том числе 1613 — за последние сутки.

По данным городского оперштаба, для пациентов с COVID-19 и пневмониями в Санкт-Петербурге развернуто 5273 койки, из них 21% был свободен на 19 апреля. Доля тяжелых больных в стационарах города на прошедшей неделе составляла около 27,3%.

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