Липецк, , 11:45 — REGNUM Глава Липецкой области Игорь Артамонов встретился с главой «Россети Центр» Игорем Маковским и обсудил предварительные итоги прохождения осенне-зимнего максимума нагрузок, подготовку к новому отопительному периоду. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

По словам Маковского, на фоне роста опасных метеорологических явлений минувшей зимой количество технологических нарушений в энергосетях в зоне ответственности филиала заметно сократилось. Также энергетики заблаговременно провели все необходимые противопаводковые мероприятия и подготовку к пожароопасному периоду. К следующему осенне-зимнему периоду «Липецкэнерго» планирует отремонтировать более 322 километров воздушных линий электропередачи 0,4−110 кВ, 64 комплектных трансформаторных подстанции и семь силовых трансформаторов 35−110 кВ. Также компания планирует модернизировать наружное освещение в Липецке.

«Сегодня в области реализуется целый ряд крупных проектов, связанных с улучшением городской среды и реализацией нацпроектов. Строительство школ, подключение новых сельхоз предприятий, благоустройство территорий — всё это требует тесного взаимодействия и конструктивного диалога. В лице компании «Россети Центр» мы видим ответственного партнёра, способного обеспечивать растущие потребности экономики региона», — заявил Игорь Артамонов.