Пермь, , 11:44 — REGNUM В Пермском крае за сутки выявлено 102 случая заражения коронавирусом, что на один меньше, чем днём ранее, сообщает 20 апреля оперштаб по борьбе с COVID-19.

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С конца марта 2020 года в регионе зарегистрировано 53 426 носителей коронавируса. Излечились от коронавирусной инфекции 48 174 пермяка. На сегодняшний день в COVID-центрах Пермского края находятся 689 пациентов, из них 48 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

По причине COVID-19 скончались 2089 человек. За последние сутки подтверждено четыре смерти.

Напомним, в регионе отмечен спад заболеваемости. Вместе с тем, на территории края выявлены новые штаммы коронавирусной инфекции — британский и южноафриканский. Антиковидный режим продлен до 23 мая. Населению следует использовать средства индивидуальной защиты в людных местах.

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