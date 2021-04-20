Ярославль, , 11:44 — REGNUM В Ярославле началось тестирование валидаторов — устройств, позволяющих пассажирам самостоятельно оплачивать проезд при помощи транспортной или банковской карт. Об этом рассказал мэр города Владимир Волков.

Валидатор City-yaroslavl.ru

«Сейчас оборудование установили на двух единицах общественного транспорта — в троллейбусе и трамвае. Валидаторы расположены на поручнях в начале, в середине и в конце салона транспортного средства. Данная система работает в связке с системой подсчёта пассажиров на вход и выход. У водителя есть возможность отслеживать, сколько человек зашло и оплатило проезд. По результатам тестовой эксплуатации, примем решение по размещению системы на маршрутах с большим пассажиропотоком, а дальше уже на всём городском транспорте», — рассказал мэр.

Владимир Волков считает, что установка валидаторов поможет сделать оплату проезда максимально удобной и комфортной для пассажиров.

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