Ярославль, 20 апреля, 2021, 11:44 — ИА Регнум. В Ярославле началось тестирование валидаторов — устройств, позволяющих пассажирам самостоятельно оплачивать проезд при помощи транспортной или банковской карт. Об этом рассказал мэр города Владимир Волков.

City-yaroslavl.ru Валидатор

«Сейчас оборудование установили на двух единицах общественного транспорта — в троллейбусе и трамвае. Валидаторы расположены на поручнях в начале, в середине и в конце салона транспортного средства. Данная система работает в связке с системой подсчёта пассажиров на вход и выход. У водителя есть возможность отслеживать, сколько человек зашло и оплатило проезд. По результатам тестовой эксплуатации, примем решение по размещению системы на маршрутах с большим пассажиропотоком, а дальше уже на всём городском транспорте», — рассказал мэр.

Владимир Волков считает, что установка валидаторов поможет сделать оплату проезда максимально удобной и комфортной для пассажиров.