Москва, , 11:44 — REGNUM Сегодня, 20 апреля, президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам международной конференции «Эпидемиологическое благополучие», посвященной защите здоровья людей во всём мире сообщается на сайте Кремля.

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Президент подчеркнул, что проблема распространения коронавируса требуют объединения усилий врачей и учёных разных стран и наглядно подтверждает, что ни одно государство не в состоянии обеспечить эпидемическую безопасность в одиночку.

«Российскими медиками накоплен уникальный опыт борьбы не только с коронавирусом, но и с ВИЧ, гриппом, чумой лихорадкой Эбола. Медики и учёные готовы делиться знаниями и открытиями с иностранными коллегами», — отметил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин чувствует себя хорошо после прививки вторым компонентом вакцины от COVID-19, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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