Воронеж, , 11:43 — REGNUM В Воронежской области подтверждено 173 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 20 апреля. Накануне, 19 апреля, сообщалось о 175 новых пациентах, а ещё 1 апреля был подтверждён 201 новый случай.

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Выписаны с выздоровлением после коронавируса за сутки в Воронежской области 216 пациентов. Число умерших пациентов с подтверждённым COVID-19 за последние 24 часа выросло на 15 человек.

Всего в Воронежской области положительные результаты тестов на коронавирус получили 78 920 человек, выздоровели 73 980 пациентов. Скончались в Воронежской области 3 131 пациент с подтверждённым заражением коронавирусом.