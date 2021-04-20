Самара, , 11:46 — REGNUM Нарушения законодательства при организации и осуществлении пассажирских перевозок ООО «СамараАвтоГаз» выявлены в Самаре. Об этом 19 апреля сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Сообщается, что сотрудники надзорного ведомства выявили факты нарушения режима отдыха и труда водителей автобусов, а также отсутствие обязательной информации в путевых листах транспортных средств, которые осуществляют перевозку пассажиров.

«В отношении руководителя службы организации пассажирских перевозок и юридического лица ООО «СамараАвтоГаз» прокуратурой района возбуждены дела об административном правонарушении по ч.3 ст.14.1.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, которые направлены в суд для рассмотрения», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что должностному лицу грозит предупреждение либо наложение штрафа в размере 20 тысяч рублей и 100 тысяч рублей на юр. лицо.