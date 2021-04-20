Санкт-Петербург, , 15:29 — REGNUM В Ленинградской области заболеваемость гриппом и ОРВИ среди совокупного населения и во всех возрастных группах находится ниже порогового значения эпидемии. Об этом 20 апреля сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области.

По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась среди совокупного населения, среди взрослых и детей возрастной группы до двух лет.

«В возрастной структуре дети до 14 лет составляют 53,6% от числа всех заболевших. Наиболее высокая заболеваемость на 10 тыс. контингента отмечена среди детей в возрасте трех — шести лет. Госпитализировано за 15-ю неделю с гриппом и ОРВИ 46 человек, 33 из них — дети», — уточнили в ведомстве.

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