Ульяновск, , 11:54 — REGNUM В Ульяновской области суточное число вылечившихся от COVID-19 и количество выявленных случаев заражения коронавирусом составило соответственно 121 и 84. Соответствующие данные публикует оперативный штаб России.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна у границ РФ, расслабляться рано»

Так, по состоянию на 20 апреля, с начала наблюдения в Ульяновской области официально подтверждено 52 577 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 84.

Победили болезнь 49 758 человек, из них за последние сутки — 121 пациент.

Вторые сутки подряд в Ульяновской области фиксируется по семь семь летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Всего в регионе скончались 1106 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновскую область с начала прививочной кампании поступило свыше 104 тыс. доз антиковидной вакцины. Несколько дней назад в регион направили еще 2,1 тыс. компонентов препарата.

Читайте также: В Ульяновской области вакцинировали от коронавируса более 82 тыс. человек