Пекин, , 11:42 — REGNUM Китайско-шведская автокомпания Polestar (находится в совместном владении Volvo Cars и Geely) завершила производство модели Polestar 1 выпуском «золотой» специальной версии гибрида Polestar 1. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Спецверсия гибридного Polestar 1 Polestar.com

Последний Polestar 1 сойдёт с заводского конвейера уже в этом году. Чтобы «отметить» это событие, автопроизводитель решил выпустить спецверсию модели, ограниченную 25 экземплярами. Автомобили окрашены в матовый золотистый цвет.

Машины из спецсерии получат тормозные суппорты Akebono, чёрные колёсные диски и золотистую прострочку на креслах в салоне.

Что же касается технической части, то здесь ничего не изменилось. Модель собрана на «тележке» SPA, которая лежит в основе крупных моделей Volvo.

В движение автомобиль приводит гибридная силовая установка, которая включает в себя двухлитровую турбированную «четверку» производительностью 308 л. с. с турбокомпрессором и два задних электромотора. Двигатель сочетается с восьмискоростной автоматической коробкой передач. Суммарная мощность силового агрегата равна 609 л. с. (1000 Нм).

Ранее компания Polestar представила электроскутер Re: Move. Он был разработан совместно с компаниями Hydro и CAKE. Дизайн новинки создал немецкий дизайнер Константин Грчич. Скутер предназначен для транспортировки товаров.

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