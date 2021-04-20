Москва, , 11:37 — REGNUM Российской экономике не страшны западные санкции против ее государственного долга. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 апреля заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал выводы аналитиков международного рейтингового агентства Moody’s, которые выяснили, что финансовые резервы, накопленные РФ, позволят ей справиться с негативными последствиями санкций против российского государственного долга.

«Санкции на российские долговые инструменты для нашей экономики сейчас действительно не страшны, — сказал Ковригин. — Россия благодаря сверхдоходам от экспорта энергоресурсов в условиях резкого повышения цен на них накопила достаточный запас прочности. Он позволяет обходиться без заимствований. Сами российские долговые ценные бумаги имеют отнюдь не мусорный рейтинг и могут быть привлекательны для инвесторов из других стран. Кроме того, уход американских инвесторов из российских ценных бумаг снизит их стоимость, а значит, повысит ожидаемую доходность, что для инвесторов может быть очень привлекательно».

Как подчеркнул Ковригин, для оценки финансовой прочности России надо понимать, какие санкции будут наложены.

«Санкции на долговые инструменты России не страшны в принципе, с ними можно успешно жить столетиями. Хуже санкции на экспорт, особенно энергоресурсов. Только Запад на эти санкции не пойдёт», — убежден экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Австрии выступили против санкций в отношении РФ.