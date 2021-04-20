Москва, , 11:37 — REGNUM За последние сутки в Москве выявили 1996 случаев заражения коронавирусом. Об этом 20 апреля сообщили в столичном оперштабе.

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«Подтверждено 1996 новых случаев заражения, госпитализировано 1010 человек, скончались 56 пациентов», — рассказали в штабе.

Московские врачи за сутки выписали 1583 ковид-пациента. В штабе рекомендуют москвичам с симптомами ОРВИ оставаться дома.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки 14 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом.

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