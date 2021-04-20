Москва, , 11:42 — REGNUM За прошедший год заболеваемость корью в России снизилась в три раза. Об этом 20 апреля заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на международной конференции «Эпидемиологическое благополучие».

Как отметила Попова, в результате введенных из-за пандемии коронавируса противоэпидемических мер, по ряду инфекций показатели улучшились.

«Так, в России за прошедший год в три раза сократилось количество заражений корью, дифтерией, коклюшем, острыми респираторными инфекциями», — сказал она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что разработанные Роспотребнадзором для российских школ правила профилактики распространения коронавирусной инфекции позволили избежать распространения SARS-CoV-2 среди детей и подростков.