Ростов-на-Дону, , 11:37 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано 235 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 20 апреля. Это на два случая меньше, чем днём ранее.

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Положительный результат теста на коронавирус получили жители 45 городов и районов Ростовской области. Наибольший прирост установлен в Ростове-на-Дону (94), Шахтах и Цимлянском районе (по восемь). Более четверти заразившихся — люди старше 66 лет, 7,6% — дети.

С начала пандемии в Ростовской области число случаев заражения коронавирусом достигло 85 630.

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