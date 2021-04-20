Москва, , 11:36 — REGNUM Если в РФ снова появится фонд занятости, из которого будут выплачиваться пособия по безработице, то это может быть очень эффективной и результативной мерой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 апреля заявил профессор кафедры труда и социальной политики института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков. Так он прокомментировал высказывание первого заместителя председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаила Тарасенко («Единая Россия») о том, что в РФ могут возродить систему страхования от безработицы.

«Предложенная Тарасенко система страхования от безработицы будет своего рода защитой средств, предназначенных для выплаты пособий для безработных, — сказал Щербаков. — Сейчас затраты финансируются фактически из бюджетов, но при этом не имеют строгого целевого предназначения, что позволяет их перераспределять, увеличивать и уменьшать. Если же взносы будут иметь целевое предназначение, выплачиваемая безработным сумма будет четкой, строго соблюдаемой и понимаемой».

По словам профессора, чтобы преодолеть кризис, необходимо предусмотреть не только выплату пособий, но и затраты для создания рабочих мест, активизации самозанятых, а также малого и среднего бизнеса.

«Если фонду предоставить соответствующие полномочия, эта мера будет действительно эффективной и результативной, — сказал Щербаков. — На данный момент реализуется финансирование создания собственного дела для безработных. Если сделать этот процесс более целенаправленным, то при наличии у фонда достаточного объема средств ситуация улучшится. При этом в рамках фонда занятости особое значение приобретает использование социального контракта».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Людмила Иванова-Швец заявила о том, что рост налоговой нагрузки на работодателей может вынудить их вернуться к незаконным схемам выплаты заработных плат.

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