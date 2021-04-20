Москва, , 11:37 — REGNUM Корпоративные данные российских компаний, использующих программу Trello, попали в открытый доступ. Об этом 20 апреля пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, около миллиона публичных досок сервиса Trello в настоящий момент индексируется поисковыми системами. Часть из них содержит конфиденциальную информацию, в том числе персональные данные сотрудников и клиентов, учетные данные от корпоративных аккаунтов и пароли от различных сервисов.

ИА REGNUM напоминает, что Trello — это бесплатна программа для управления проектами. Она принадлежит австралийскому разработчику программного обеспечения — компании Atlassian.

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