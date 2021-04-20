Ярославль, 20 апреля, 2021, 11:36 — ИА Регнум. Прокурором Ярославля назначен Александр Чеховской. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области. Предыдущий прокурор Игорь Мокичев перешёл на работу начальником отдела прокуратуры области в декабре 2020 года.

Александр Чеховской

Александр Чеховской родился в 1984 году в Саратове. В Ярославской области работал заместителем прокурора Фрунзенского района, угличским межрайонным прокурором.