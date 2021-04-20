Санкт-Петербург, , 11:52 — REGNUM За минувшие сутки в Ленинградской области выявлено 90 новых носителей коронавируса, это столько же, сколько было выявлено и днем ранее, и всего на один случай меньше, чем три дня назад. Об этом 20 апреля сообщили в федеральном оперативном штабе. Стабилизация заболеваемости ковидом в Ленинградской области позволяет сокращать количество коек в инфекционных стационарах.

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Отметим, начиная с 29 марта, суточное число новых случаев заражения в регионе не достигает отметки в 100 случаев.

Как отметили в региональном управлении Роспотребнадзора, новые случаи заражения 19 апреля были выявлены в 58 населенных пунктах региона. Наибольшее число в городах: Мурино и Сланцы (по шесть случаев).

Всего за время пандемии в Ленобласти подтверждено 41 720 случаев заражения, 39 041 человек выздоровел, в том числе 88 пациентов было выписано за минувшие сутки. Умерло от ковида 1090 жителей Ленобласти, в том числе 19 апреля было зарегистрировано еще девять летальных исходов, что на три случая больше, чем днем ранее.

«По состоянию на 07:00 мск 20 апреля в Ленобласти развернуто 879 коек для пациентов с COVID-19. Из них свободно 295 коек (33,56%), в том числе в палатах реанимации — 104», — уточнили ИА REGNUM в областном комитете по здравоохранению.

Заметим, до конца предыдущей недели в стационарах Ленобласти было развернуто 1214 ковидных коек. Однако с начала новой рабочей недели — с 19 апреля, в регионе было возвращено к плановой работе 335 коек.

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