Лондон, , 11:36 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что намерен заблокировать создание футбольной Суперлиги. Об этом 20 апреля сообщает The Times.

Борис Джонсон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам Джонсона, новый турнир нанесёт большой ущерб спорту. Он сказал, что будет работать с футбольными органами, чтобы эта идея не прошла «в том виде, в котором она предлагается сейчас».

«Мне не нравится, как выглядят эти предложения. Не думаю, что это хорошая новость для болельщиков и для футбола в нашей стране», — сказал Джонсон.

Он призвал шесть английских клубов, вошедшие в состав участников новой лиги, отказаться от этой идеи и не забывать о своих корнях. Среди них — «Ливерпуль», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Челси».

Читайте ранее в этом сюжете: Бекхэм раскритиковал создание футбольной Суперлиги