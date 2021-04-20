Лондон, 20 апреля, 2021, 11:36 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что намерен заблокировать создание футбольной Суперлиги. Об этом 20 апреля сообщает The Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борис Джонсон

По словам Джонсона, новый турнир нанесёт большой ущерб спорту. Он сказал, что будет работать с футбольными органами, чтобы эта идея не прошла «в том виде, в котором она предлагается сейчас».

«Мне не нравится, как выглядят эти предложения. Не думаю, что это хорошая новость для болельщиков и для футбола в нашей стране», — сказал Джонсон.

Он призвал шесть английских клубов, вошедшие в состав участников новой лиги, отказаться от этой идеи и не забывать о своих корнях. Среди них — «Ливерпуль», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Челси».