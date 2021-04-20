Нижний Тагил, Свердловская область, , 11:49 — REGNUM В Нижнем Тагиле (Свердловская область) завели уголовное дело по факту подтопления домов и социальных объектов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Надзорное ведомство провело проверку после сообщений о подтоплении. Были установлены «факты бездействия, необеспечения надлежащего отведения сточных вод на очистные сооружения и своевременного устранения засоров и изливов сточных вод на поверхность», а также другие нарушения.

Прокуратура внесла представление об устранении нарушений главе ООО «Водоканал-НТ», а также главам четырёх управляющих компаний. Следственные органы также получили материалы проверки. В СК возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

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