Москва, , 11:42 — REGNUM У представителей США не нашлось времени, чтобы прокомментировать ситуацию с отъездом из России посла Джона Салливана, и журналистам пришлось обращаться в российский МИД. Об этом официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила в эфире «Вести FM».

По её словам, представителям СМИ пришлось выкручиваться и искать формулировки. Они спросили у российской стороны, информировали ли власти США Москву о планах Салливана.

Дело в том, что ни Белый дом, ни Госдепартамент, ни пресс-служба посольства США в Москве «не находят полминуты времени, чтобы прокомментировать то, что они комментировать обязаны», возмутилась Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что послу США Салливану рекомендовано отправиться в свою столицу для подробных и серьёзных консультаций. Позднее одно из американских изданий сообщило о намерении Салливана вернуться в США, но затем «в ближайшие недели» снова приехать в Москву.

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