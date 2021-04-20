Ереван, , 11:31 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян после ухода в отставку останется исполняющим обязанности председателя правительства. Об этом 20 апреля заявил представитель блока «Мой шаг» Арман Егоян.

«Как заявил сам Пашинян, он подаст в отставку в течение последних 10 дней апреля. Да, он останется и.о. премьера до проведения выборов», — сказал он на брифинге.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее Пашинян заявил, что подаст в отставку в течение последних десяти дней апреля, согласно договорённости между парламентскими силами и президентом республики.

Он пояснил, что выдвинет свою кандидатуру на пост главы правительства в седьмой день — это будет сделано в рамках протокольной процедуры. При этом остальные фракции не будут выдвигать своих кандидатов

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