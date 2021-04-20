Самара, , 11:34 — REGNUM Мужчину заподозрили в склонении подростка к употреблению наркотиков в Самаре. Об этом 20 апреля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По версии следствия, в феврале 2021 года фигурант уголовного дела, проживающий в Самаре, находился в квартире дома по ул. Калинина и склонил подростка 2006 года рождения к употреблению наркотиков.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре обвинили мужчину в легализации дохода от наркоторговли.