Горно-Алтайск, , 11:31 — REGNUM В Республике Алтай подтвердили три новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом продолжает расти. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, в марте 2021 года скончались двое мужчин 64 и 73 лет, а также 83-летняя женщина.

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«По заключению патологоанатомов, в первых двух случаях смерть наступила от других форм тяжёлых заболеваний, усилившихся на фоне COVID-19, в третьем — в результате коронавирусной инфекции, двухсторонней пневмонии и других форм тяжёлых сопутствующих заболеваний», — отметили в штабе.

Таким образом, всего в регионе за время пандемии скончались 248 пациентов с коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев заражения достигло 16 773. За последние сутки выявлено четыре новых случая. Выздоровели к настоящему времени 16 470 человек.

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