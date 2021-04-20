Ташкент, , 11:30 — REGNUM Строительство ветряных электростанций общей мощность 1,5 ГВт в Каракалпакстане обсудили министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков и глава саудовской компании ACWA Power Мухаммад Абунайян, сообщили в пресс-службе узбекистанского министерства.

Собеседники обсудили реализацию текущих проектов, в том числе строительство теплоэлектростанции мощностью 1,5 ГВт в Сырдарьинской области и ветряной электростанции мощностью 1 ГВт в Бухарской области.

Абунайян отметил, что компания намерена расширить сотрудничество с Узбекистаном за счет реализации новых крупных проектов, в том числе в сфере ветроэнергетики.

Напомним, правительство Узбекистана планирует увеличить электрическую мощность ветровых электростанций до 3 ГВт к 2030 году. Власти республики намерены довести выработку электроэнергии на возобновляемых источниках до 25%.