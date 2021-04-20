Оренбург, , 11:29 — REGNUM Губернатор Оренбургской области Денис Паслер потребовал изменить график вывоза мусора в регионе. На заседании областного правительства он обратил внимание подчиненных на многочисленные жалобы населения на несвоевременный вывоз ТКО, сообщает пресс-служба главы региона.

«По информации Центра управления регионом, за одни сутки система «Инцидент Менеджмент» зафиксировала 224 жалобы на несвоевременный вывоз мусора: из Оренбурга, Орска, Новотроицка, Новоорска, Ясного, Бузулука, Сорочинска и многих других муниципалитетов! Люди абсолютно справедливо жалуются. Каждую весну мы сталкиваемся с ситуацией, когда нужно менять график и вывозить ТКО чаще!» — отметил губернатор Денис Паслер.

Министр природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Александр Самбурский доложил главе региона, что ежедневно совместно с Госжилинспекцией проводятся рейды, по их результатам возбуждают административные производства. Уже принято пять постановлений о привлечении к ответственности уже принято, в работе остаются еще 54 протокола, составленных по результатам проверок министерства.

Губернатор поручил Александру Самбурскому отработать с ООО «Природа» (регоператор) все адреса, по которым поступают жалобы в систему «Инцидент Менеджмент», и совместно решить вопрос изменения графика вывоза твёрдых коммунальных отходов в регионе. «Вывозить мусор в сезон нужно чаще, чем зимой. Усиливайте работу и берите ситуацию на ежедневный контроль!», — потребовал Денис Паслер.