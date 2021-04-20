Москва, , 11:29 — REGNUM За последние сутки в России выявили 8164 носителей коронавируса, сообщает 20 апреля оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Новые случаи зарегистрированы в 83 регионах, у 12,6% инфицированных отсутствуют клинические проявления болезни. За сутки скончались от коронавирусной инфекции 379 человек, выздоровел 9631 ковид-пациент.

Лидируют среди регионов Москва, Санкт-Петербург, Подмосковье, а также Ростовская и Самарская области.

С начала пандемии в России выявили коронавирус у 4 718 854 человек.