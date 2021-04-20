Москва, , 11:32 — REGNUM Разработанные Роспотребнадзором для российских школ правила профилактики распространения коронавирусной инфекции позволили избежать распространения SARS-CoV-2 среди детей и подростков. Об этом 20 апреля заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на международной конференции «Эпидемиологическое благополучие».

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«С 1 сентября прошлого года все дети в РФ ходят в школу и обучаются в одном формате, но при соблюдении специальных правил. Это позволило нам обойтись без вспышечной заболеваемости и без распространения COVID-19 среди детей и подростков», — сказала она.

Также Попова уточнила, что на территории России вся сфера услуг работает по рекомендациям возглавляемого ею ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в России за сутки выявили 8164 новых подтверждённых случая заражения коронавирусом, в результате чего их общее число достигло 4 718 854.