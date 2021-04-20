Москва, , 11:28 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов назвал аферой законопроект об ограничении выбросов парниковых газов, передает корреспондент ИА REGNUM 20 апреля.

«Это закон о глобальной планетарной афере. К сожалению, наша страна повелась на эту аферу, наши переговорщики со времен Киотского протокола и Парижского соглашения либо по непрофессионализму или недомыслию, либо исходя из корыстных интересов профукали всё, что только можно профукать», — заявил Миронов.

«Фракция будет голосовать против этого вредного, опасного, никчемного, вот ничего не стоящего законопроекта», — сказал парламентарий.

По его мнению, «все эти Греты Тунберги и прочие радетели — люди, ничего не имеющие знаний о нашей планете», они «хотят регулировать чужие экономики».

«Нас хотят загнать в экономическое гетто», — отметил Миронов.

Госдума в первом чтении обсудит в первом чтении законопроект «Об ограничении выбросов парниковых газов». Инициатива направлена на урегулирование отношений, связанных с ограничением выбросов парниковых газов. На базе нового закона в РФ должна появиться государственная система учёта и реализации проектов по уменьшению выбросов парниковых газов.

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