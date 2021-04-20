Стокгольм, , 11:36 — REGNUM Государственное фармацевтическое управление Швеции освободило южнокорейского производителя тестов от требования, чтобы его экспресс-тесты на COVID-19 для частного использования имели маркировку CE. Решение ведомства означает, что скоро экспресс-тесты можно будет продавать в аптеках. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter.

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Ранее производитель, название которого не раскрывается, вместе с несколькими другими компаниями подал заявку на освобождение от требования наносить специальную маркировку, поскольку надзорные органы, которые разрешают использовать знак CE, имеют длительное время обработки заявок.

«В основном тесты имеют маркировку CE для использования профессиональным медперсоналом. Однако мы увидели возможность, чтобы их можно было использовать в качестве самопроверки. То есть, чтобы частное лицо без образования имело возможность безопасно протестировать себя», — заявила представитель ведомства Хелена Дсойич в интервью газете Dagens Medicin.

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