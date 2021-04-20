Зоя Емельянова, 20 апреля 2021, 16:02 — REGNUM Часть материалов по определению ущерба, нанесённого Крымскому полуострову и его жителям водной блокадой, направлены в Следственный комитет России. Об этом 20 апреля на своей странице в instagram сообщил председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов. Теперь материалами, которые собирались и готовились в течение многих месяцев, займутся следователи.
https://www.instagram.com/p/CN4OSl6pBh0/
Спикер крымского парламента, в частности, отмечает, что только сумма ущерба, нанесенная водной блокадой аграрному сектору Крыма, превышает 200 млрд рублей.
Об этом: Материалы о водной блокаде Крыма переданы в СК
В этом спикера поддержали пользователи соцсети — под постом появились комментарии со словами поддержки.
«Давно пора и жестко спрашивать за подлость», — считает raisa8582m.
«Пора, подлость наказуема», — написала irinakasanova339.
«А как накажут? Они ведь на Украине, как их достать? А судить их надо», — спрашивает uezeta.
«Что за дичь они пишут? Кому-то хотят предъявить ущерб?» — также задаётся вопросом sergeisergei9741.
Новость о передаче материалов о водной блокаде Крыма получила отклики пользователей и в «ВКонтакте».
»Подарок президентам-укробесам…» — прокомментировал Евгений Г.
«Молодцы. Власти Украины должны ответить за геноцид», — написал Андрей Д.
«А самой Украине после отключения воды стоит усвоить, что такими жестами они окончательно отрезали Крым от себя», — считает Авдотий Мраморов.
«Отжатия Крыма не было, было решение тамошних жителей (референдум был, и то факт неоспоримый). Россия решает эффективно водоснабжение Крыма, но решить это за 5 лет невозможно никому», — написал Андрей Д.
«Это преступление против человечности, однозначно это ошибка украинских властей, за которую они должны ответить по всей строгости», — уверен Андрей К.
Однако не все пользователи сочли это расследование необходимым, а главное, имеющим перспективу.
«А кто ответит за преступные цены на отдых для родных россиян ??? Похоже, турки и египтяне для российских туристов гораздо родней, чем крымчане..» — возмущается Саша Сидоров.
«Не понимаю этого. Тратить средства на дело заранее не перспективное», — пишет Крузен Штейн.
«Всё равно им ничего не будет», — уверена Ольга З.
«Они б ещё Хрущёву иск выкатили за незаконную передачу Крыма Украине», — пишет Abel Kinz.