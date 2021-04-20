20 апреля 2021 | Время чтения 3 мин

В Сети активно комментируют новость о передаче рабочей группой Госсовета Крыма материалов о водной блокаде российского полуострова со стороны Украины в Следственный комитет РФ. Пользователи уверены – за подлость нужно отвечать.

Зоя Емельянова, , 16:02 — REGNUM Часть материалов по определению ущерба, нанесённого Крымскому полуострову и его жителям водной блокадой, направлены в Следственный комитет России. Об этом 20 апреля на своей странице в instagram сообщил председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов. Теперь материалами, которые собирались и готовились в течение многих месяцев, займутся следователи.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

«Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ситуации с нарушением прав жителей Республики Крым в связи с водной блокадой Крымского полуострова вследствие перекрытия передачи воды по Северо-Крымскому каналу. Таким образом, Следственный комитет включается в работу по установлению ущерба, который государство Украина нанесло Республике Крым. Часть материалов, собранных нами в ходе работы по определению суммы ущерба, уже направлены в адрес Следственного комитета», — написал Константинов.

https://www.instagram.com/p/CN4OSl6pBh0/

Спикер крымского парламента, в частности, отмечает, что только сумма ущерба, нанесенная водной блокадой аграрному сектору Крыма, превышает 200 млрд рублей.

«Ответственность за антикрымские действия несет не только государство Украина в целом. Ряду персонажей придётся отвечать за это лично. Одним из главных фигурантов является экс-президент Украины Порошенко, ответственность которого вовсе не исчерпывается организацией водной блокады. Ответят перед судом и энергетические террористы во главе с Ислямовым, и подстрекатели крымофобии наподобие Кравчука или фейкового «постоянного представителя президента Украины в АРК» Бабина. Одним словом, все получат по заслугам. Случится это не сразу, но мы, по мере сил, будем приближать час торжества справедливости. Безнаказанно издеваться над Крымом и крымчанами не получится», — написал Константинов.

Президент Порошенко Kathrin Möbius

Об этом: Материалы о водной блокаде Крыма переданы в СК

В этом спикера поддержали пользователи соцсети — под постом появились комментарии со словами поддержки.

«Давно пора и жестко спрашивать за подлость», — считает raisa8582m.

«Пора, подлость наказуема», — написала irinakasanova339.

«А как накажут? Они ведь на Украине, как их достать? А судить их надо», — спрашивает uezeta.

«Что за дичь они пишут? Кому-то хотят предъявить ущерб?» — также задаётся вопросом sergeisergei9741.

Новость о передаче материалов о водной блокаде Крыма получила отклики пользователей и в «ВКонтакте».

»Подарок президентам-укробесам…» — прокомментировал Евгений Г.

«Молодцы. Власти Украины должны ответить за геноцид», — написал Андрей Д.

«А самой Украине после отключения воды стоит усвоить, что такими жестами они окончательно отрезали Крым от себя», — считает Авдотий Мраморов.

«Отжатия Крыма не было, было решение тамошних жителей (референдум был, и то факт неоспоримый). Россия решает эффективно водоснабжение Крыма, но решить это за 5 лет невозможно никому», — написал Андрей Д.

«Это преступление против человечности, однозначно это ошибка украинских властей, за которую они должны ответить по всей строгости», — уверен Андрей К.

Пустыня

Однако не все пользователи сочли это расследование необходимым, а главное, имеющим перспективу.

«А кто ответит за преступные цены на отдых для родных россиян ??? Похоже, турки и египтяне для российских туристов гораздо родней, чем крымчане..» — возмущается Саша Сидоров.

«Не понимаю этого. Тратить средства на дело заранее не перспективное», — пишет Крузен Штейн.

«Всё равно им ничего не будет», — уверена Ольга З.

«Они б ещё Хрущёву иск выкатили за незаконную передачу Крыма Украине», — пишет Abel Kinz.