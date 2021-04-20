Чита, , 11:27 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться достаточно стабильной. Как сообщает оперативный штаб 20 апреля 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 42 004, причём 34 из них обнаружили за последние сутки.

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Вместе с тем 40 480 пациентов (+32 за последние сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет 816 человек (за последние сутки новых летальных случаев не зафиксировано).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 38 (-6 за сутки) находятся в тяжёлом состоянии, 11 (-3 за сутки) пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

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