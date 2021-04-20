Богота, , 11:27 — REGNUM Колумбия выразила протест России из-за инцидента с российским самолётом Ил-96−400ВПУ. Об этом заявила министр иностранных дел страны Клаудия Блум.

Колумбия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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«МИД от имени правительства вручил официальную ноту российскому послу в Боготе», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Она уточнила, что ведомство «выразило свой энергичный протест в связи с ситуацией с российским самолётом, который 19 апреля нарушил воздушное пространство Колумбии».

Блум подчеркнула, что самолёты РФ неоднократно не выполняли условия, которые определены Колумбией в разрешениях на полёт.

https://twitter.com/CancilleriaCol/status/1384337544599543808

«Посол Тавдумадзе был информирован о важности оперативного ответа от российского правительства и о том, что оно даст гарантии того, что серьёзные и систематические нарушения воздушного пространства Колумбии не будут повторяться», — добавила глава МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство обороны Колумбии 19 апреля заявило, что истребители KFIR колумбийских ВВС были подняты для перехвата российского самолёта Ил-96−400ВПУ, который якобы нарушил воздушное пространство Колумбии. Отмечается, что у следовавшего из России самолёта было разрешение на пролёт через воздушное пространство Колумбии, но реальный маршрут будто бы отличался от согласованного.