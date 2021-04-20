Омск, , 11:27 — REGNUM В Омске возбуждено уголовно дело в отношении руководителя городской поликлиники. Как сообщили ИА REGNUM 20 апреля в областном следственном управлении СКР, врач подозревается в крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, главврач трудоустроил на должность оператора ПЭВМ женщину, фактически не осуществлявшую трудовые обязанности. С 2009-го по 2017 годы подозреваемый вносил недостоверные сведения в табели учёта рабочего времени и расчёта оплаты труда.

Деньги переводились на банковскую карту, оформленную на женщину, а затем снимались подозреваемым. Причиненный бюджетному учреждению ущерб составил более 1,1 млн рублей.

По месту жительства и работы высокопоставленного медика прошли обыски. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, гендиректора частной фирмы в Москве ожидает суд по делу о мошенничестве с поставками медицинских масок.

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