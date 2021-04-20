Сеул, 20 апреля, 2021, 11:49 — ИА Регнум. В марте 2021 года внутренними авиалиниями Южной Кореи воспользовались 2,6 млн человек, а количество внутренних авиарейсов увеличилось до 17 166. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта страны.

Aero Icarus Самолёт авиакомпании Korean Air

Известно, что в феврале в Южной Корее было совершено 15 029 внутренних авиарейсов, которыми воспользовались 2,31 млн человек.

В министерстве отмечают, что число авиарейсов и число пассажиров превысили показатели до начала пандемии коронавируса, поскольку ограничения на зарубежные поездки побудили население страны отдыхать внутри страны, а бюджетные авиакомпании расширили внутренние перевозки, чтобы компенсировать убытки от международных рейсов, отменённых из-за пандемии.