Нижний Новгород, , 11:25 — REGNUM Таможенными органами Приволжского региона по итогам первого квартала 2021 года возбуждено 44 уголовных дела, что на 20 дел больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления.

В частности, 16 дел возбуждено по фактам контрабанды наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, (годом ранее — 10 уголовных дел). Изъято более 7,6 кг запрещенных веществ.

Семь уголовных дел возбуждено по фактам уклонения от уплаты налогов (годом ранее — одно дело). Общая сумма невыплаченных налогов составила 30 млн рублей.

По фактам перевода средств в валюте и рублях на счета нерезидентов с использованием подложных документов возбуждено пять уголовных дел (в первом квартале 2020 года — два дела). Сумма незаконно переведенных средств составила 166,6 млн рублей, годом ранее — 112, 2 млн рублей.

Два уголовных дела возбуждено по статье о контрабанде денежных средств и денежных инструментов на сумму 8,5 млн рублей или 112 тыс. долларов США. Одно уголовное дело связано с легализацией (отмыванием) денежных средств или имущества, приобретенного в результате преступления. Шесть уголовных дел связаны с незаконным использованием документов при образовании или реорганизации юрлиц, одно — из-за незаконного образования юридического лица, одно по факту уклонения от репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на сумму 504,1 млн рублей.

Пять уголовных дел связаны с контрабандой стратегических товаров — леса, нефтепродуктов и драгоценных металлов.

Как сообщало ИА REGNUM, отсутствие оцифровки работы таможенной службы станет тормозом в развитии прогресса России, заявил ранее глава Минтранса Виталий Савельев.

«Если таможню не оцифровать — это будет тормозом в развитии прогресса. Много таможенных документов, оформляющихся физически, и это долгий процесс. Конечно, нужны деньги, но если и там всё будет оцифровано, то мы продвинемся», — сказал министр.