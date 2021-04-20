Чебоксары, , 11:30 — REGNUM В Чувашии за сутки зарегистрирован 21 пожар, в 14 случаях горели мусор и сухая трава. Об этом 20 апреля сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Так, в деревне Верхний Магазь Чебоксарского района около 04:00 (мск) 19 апреля огнем был уничтожен бревенчатый дом с хозяйственными постройками. Пожарным удалось не допустить распространения пламени на соседнее жилое здание.

Из-за неосторожности во время пала травы сгорели надворные постройки в селе Ачакасы Канашского района. По этой же причине тушили пожар на одном из участков садоводческого товарищества «Оринино» в Моргаушском районе. Вместе с сухой травой 19 апреля сгорело заброшенное здание в деревне Шульгино Мариинско-Посадского района. Своих надворных построек, сжигая траву, лишился житель деревни Магазейная Моргаушского района.

Около полудня огонь распространился на балконе двухкомнатной квартиры, расположенной на четвертом этаже дома №22 на улице Молодежная в городе Новочебоксарске. В помещении сгорели оконные рамы и внутренняя отделка.

Два человека — 32-летний мужчина и 24-летняя женщина — погибли в результате пожара, произошедшего в ночь на 20 апреля в частном доме в деревне Карцев-Починок Козловского района. Причина трагедии устанавливается.

Всего с начала 2021 года в республике произошло 440 пожаров. Погибли 44 человека, еще 16 получили травмы, спасти удалось 43 человек. Общий материальный ущерб от возгораний составил более 8 млн рублей.

ИА REGNUM напоминает, около 22:25 (мск) 15 апреля в деревне Шадриха Порецкого района в деревянном одноэтажном жилом доме начался пожар, в результате которого значительно пострадало строение. После ликвидации пожара были обнаружены останки проживавшего там 79-летнего мужчины и двух женщин в возрасте 40 и 78 лет.

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