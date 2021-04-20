Самара, , 11:30 — REGNUM Дождь и ветер с порывами до 20 метров в секунду ожидается в Самарской области. Об этом 20 апреля сообщает пресс-служба Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Сообщается, что ночью и днем 21 апреля в регионе ожидается ветер с порывами до 20 метров в секунду, а также дождь.

Ночью температура воздуха может понизиться до — 3 °C, а днем столбик термометра может подняться до отметки 11 °C.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области из-за сильных порывов ветра объявлен «желтый» уровень погодной опасности.