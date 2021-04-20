Стокгольм, , 11:39 — REGNUM «Умеренные» пообещали проводить новую и более жесткую политику в отношении Китая, если партия выиграет парламентские выборы в Швеции в 2022 году и станет во главе правительства. Однако представители действующего кабинета министров под руководством «Социал-демократов» называют подобные намерения «болтовней оппозиции» и предупреждают о последствиях. Об этом сообщила газета Expressen.

«Швеция слишком мала и уязвима, чтобы действовать самостоятельно», — завил газете Кеннет Дж. Форслунд («Социал-демократы»), председатель комитета по иностранным делам в Риксдаге.

Отношения Швеции с Китаем в последние годы коренным образом изменились, и шведскому правительству становится все труднее с ними справляться.

Журналисты отмечают, что не в последнюю очередь арест шведского гражданина Ги Минхая, который был похищен в своем загородном доме в Таиланде в 2015 году и с тех пор содержится в Китае, заставил шведских политиков пересмотреть отношения с режимом в Пекине.

Ситуация усугубляется действиями посла КНР в Стокгольме и его повторяющимися и все более резкими заявлениями, часто направленными в адрес шведских СМИ.